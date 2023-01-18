Ига Свёнтек пожаловалась на расписание Australian Open
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек пожаловалась на расписание Открытого чемпионата Австралии, которое терпит изменения из-за погодных условий в Мельбурне.
«Думаю, что изменения в расписании плохо влияют на игроков, особенно на тех, которым пришлось ждать вчера весь день. Это очень утомительно, и им, возможно, придётся ждать ещё один день. Организаторы турнира ничего не могут сделать. Я удивлена, что они не поставили матчи, которые перенеслись или прервались, на стадионы. Не знаю, как это работает, честно говоря. Может быть, это связано с трансляциями», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.
Напомним, часть матчей первого круга Australian Open были перенесены/приостановлены сначала из-за сильной жары, а затем из-за дождя.
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