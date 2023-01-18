Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек пожаловалась на расписание Australian Open

Ига Свёнтек пожаловалась на расписание Australian Open
Комментарии

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек пожаловалась на расписание Открытого чемпионата Австралии, которое терпит изменения из-за погодных условий в Мельбурне.

«Думаю, что изменения в расписании плохо влияют на игроков, особенно на тех, которым пришлось ждать вчера весь день. Это очень утомительно, и им, возможно, придётся ждать ещё один день. Организаторы турнира ничего не могут сделать. Я удивлена, что они не поставили матчи, которые перенеслись или прервались, на стадионы. Не знаю, как это работает, честно говоря. Может быть, это связано с трансляциями», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.

Напомним, часть матчей первого круга Australian Open были перенесены/приостановлены сначала из-за сильной жары, а затем из-за дождя.

Медведев уже на корте и рвётся в 3-й круг Australian Open! А Надаль проиграл. LIVE! Медведев уже на корте и рвётся в 3-й круг Australian Open! А Надаль проиграл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023