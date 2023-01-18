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«Даже великие проигрывают». Анна Дмитриева — о вылете Рафаэля Надаля с Australian Open

«Даже великие проигрывают». Анна Дмитриева — о вылете Рафаэля Надаля с Australian Open
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала сенсационное поражение 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля от американского теннисиста Маккензи Макдональда во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Жалко Надаля. Видно, что он не обрёл ту форму, которую хотел. Даже в матче с Макдональдом Рафаэль не держал стабильно свою подачу. Что касается соперника, американец не такой уж быстрый — ему 27 лет. Но такое случается. Даже великие проигрывают», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Надаль является действующим победителем Australian Open. В прошлогоднем финале он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

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