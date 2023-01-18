Поражение от Макдональда — самый ранний вылет Надаля с ТБШ за семь лет

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль сенсационно уступил в трёх сетах американскому теннисисту Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open.

Это поражение ознаменовало самый ранний вылет Надаля с турниров «Большого шлема» с 19 января 2016 года, когда в первом круге Открытого чемпионата Австралии он проиграл соотечественнику Фернандо Вердаско.

Во втором сете матча с Макдональдом Надаль стал испытывать проблемы с ногами, поэтому принял решение вызвать медиков на корт. На послематчевой пресс-конференции он признался, что думал о том, чтобы сняться с матча, однако принял решение бороться до конца.

Напомним, Рафаэль Надаль является действующим победителем Australian Open.