Поражение от Макдональда — самый ранний вылет Надаля с ТБШ за семь лет
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль сенсационно уступил в трёх сетах американскому теннисисту Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open.
Это поражение ознаменовало самый ранний вылет Надаля с турниров «Большого шлема» с 19 января 2016 года, когда в первом круге Открытого чемпионата Австралии он проиграл соотечественнику Фернандо Вердаско.
Во втором сете матча с Макдональдом Надаль стал испытывать проблемы с ногами, поэтому принял решение вызвать медиков на корт. На послематчевой пресс-конференции он признался, что думал о том, чтобы сняться с матча, однако принял решение бороться до конца.
Напомним, Рафаэль Надаль является действующим победителем Australian Open.
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