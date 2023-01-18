Анастасия Потапова уверенно обыграла Слоан Стивенс и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-я ракетка мира) обыграла американку Слоан Стивенс (36-я ракетка мира) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Потапова одержала победу со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Стивенс ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Потапова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных.



Во втором круге Самсонова встретится с победительницей пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Нурия Парризас-Диас (Испания).



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.