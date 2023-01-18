Каблер с Хачановым выдали розыгрыш на 70 ударов

В Мельбурне на «Джон Кейн Арене» проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Джэйсоном Каблером.

В концовке второго сета при счёте 5:4 в пользу Хачанова теннисисты выдали розыгрыш на 70 ударов, который в итоге остался за австралийским теннисистом. Примечательно, что это произошло на брейк-пойнте. Выиграв эту впечатляющую «перестрелку», Каблер сделал брейк и счёт стал 5:5, после чего австралиец довёл сет до победы.

На данный момент счёт по сетам 1-1.

Напомним, в первом круге Карен Хачанов обыграл в трёх сетах испанского теннисиста Бернабе Сапата-Миральеса. Каблер также в трёх сетах не оставил шансов аргентинцу Себастьяну Баэсу.

Победитель противостояния Каблер-Хачанов в третьем круге встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.