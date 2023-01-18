«Чувство, будто я не могу двигаться». Надаль рассказал о травме, полученной в матче AO

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о травме, полученной во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.
«Да, это бедро. Я уже несколько дней чувствовал что-то такое. Не знаю. Мы сейчас начнём это обсуждать. Но я не знаю, что происходит. Может, это мышцы, а может, всё вместе. У меня уже были проблемы с бедром. В прошлом уже приходилось проходить лечение. Но таких проблем не было. Сейчас у меня такое чувство, будто я не могу двигаться. Но пока я не пройду обследование, ничего не узнаю. Сложно определить, мышцы это, хрящи или всё вместе. Кстати, я уже устал это обсуждать. Понимаю, но я проиграл. Я сражался до конца. Не знаю, выиграл бы в лучшем состоянии, но у меня было бы больше шансов, без сомнения», — сказал Надаль на пресс-конференции.
- 18 января 2023
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