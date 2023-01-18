Карен Хачанов уверенно обыграл 84-ю ракетку мира и вышел в третий круг Australian Open
Поделиться
Российский теннисист Карен Хачанов (20-я ракетка мира) обыграл австралийца Джэйсона Каблера (84-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.
Карен Хачанов одержал победу со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты. На счету Каблера 12 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Хачанов 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных.
В третьем круге Хачанов встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (17-я ракетка мира).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.
Комментарии
- 18 января 2023
-
13:51
-
13:43
-
13:40
-
13:27
-
13:14
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
11:50
-
11:49
-
11:32
-
11:20
-
11:11
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:16
-
08:38
Партнерский контент