Карен Хачанов уверенно обыграл 84-ю ракетку мира и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов (20-я ракетка мира) обыграл австралийца Джэйсона Каблера (84-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.



Карен Хачанов одержал победу со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты. На счету Каблера 12 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Хачанов 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных.



В третьем круге Хачанов встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (17-я ракетка мира).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.