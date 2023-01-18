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Карен Хачанов уверенно обыграл 84-ю ракетку мира и вышел в третий круг Australian Open

Карен Хачанов уверенно обыграл 84-ю ракетку мира и вышел в третий круг Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов (20-я ракетка мира) обыграл австралийца Джэйсона Каблера (84-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Карен Хачанов одержал победу со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты. На счету Каблера 12 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Хачанов 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных.

В третьем круге Хачанов встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (17-я ракетка мира).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2023, среда. 10:05 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 6  
4 		7 4 2  
             
Джэйсон Каблер
84
Австралия
Джэйсон Каблер
Д. Каблер
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