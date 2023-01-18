Видеообзор сенсационного поражения Надаля от Макдональда во втором круге Australian Open

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль потерпел неожиданное поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии от американского теннисиста Маккензи Макдональда (4:6, 4:6, 5:7).

Это поражение ознаменовало самый ранний вылет Надаля с турниров «Большого шлема» с 19 января 2016 года, когда в первом круге Открытого чемпионата Австралии он проиграл соотечественнику Фернандо Вердаско.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты этого матча:

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Eurosport Tennis.

Стоит отметить, что в прошлом году Надаль выиграл австралийский мэйджор. В финальной встрече он в пяти партиях обыграл представителя России Даниила Медведева.