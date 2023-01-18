Видеообзор сенсационного поражения Надаля от Макдональда во втором круге Australian Open
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль потерпел неожиданное поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии от американского теннисиста Маккензи Макдональда (4:6, 4:6, 5:7).
Это поражение ознаменовало самый ранний вылет Надаля с турниров «Большого шлема» с 19 января 2016 года, когда в первом круге Открытого чемпионата Австралии он проиграл соотечественнику Фернандо Вердаско.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты этого матча:
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Eurosport Tennis.
Стоит отметить, что в прошлом году Надаль выиграл австралийский мэйджор. В финальной встрече он в пяти партиях обыграл представителя России Даниила Медведева.
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