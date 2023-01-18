Рафаэль Надаль после вылета с Australian Open высказался о возможном завершении карьеры

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о возможном завершении карьеры.

«Всё просто. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится играть в теннис. Я понимаю, что это не навсегда. Мне нравится чувствовать себя конкурентоспособным. Мне нравится сражаться за всё то, за что я сражался на протяжении половины своей жизни и даже дольше. Нетрудно это понять, не так ли?



Когда нравится заниматься чем-то одним, жертвовать чем-то есть смысл, потому что «жертвовать» — это вообще не то слово. Когда занимаешься тем, что нравится — это не жертвы. Это бывает в том случае, если занимаешься тем, что тебе не по душе. А в моём случае это не так. Но, конечно, устаёшь и огорчаешься — значительную часть моей карьеры занимают процесс восстановления и борьба со всеми этими вещами. Однако я хорошо справлялся с этим на протяжении карьеры. У меня уже был период, когда я не играл семь месяцев. Если меня опять ожидает такой период, вернуться в ритм, стать конкурентоспособным и бороться за то, что хочу, будет невероятно тяжело», — сказал Надаль на пресс-конференции после вылета с Australian Open.