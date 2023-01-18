Надаль — судье: в других матчах могу сходить за полотенцем. С Вами — постоянно спешу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пожаловался судье Марьяне Велович, что она слишком быстро запускает секундомер между розыгрышами. Эпизод произошёл во время матча 2-го круга Australian Open с Маккензи Макдональдом.
«В других матчах я хотя бы за полотенцем могу сходить. С Вами – даже не могу. Постоянно спешу. Даже если просто подаю, без полотенца, смотрю на часы, а там уже – пять, четыре, три… Полотенце там, на другом конце корта. Вы не знаете», — сказал Надаль.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Eurosport Tennis.
Рафаэль Надаль, победивший на Australian Open в прошлом году, уступил в матче с Макдональдом со счётом 0:3 и вылетел с турнира. Первая партия закончилась победой американского теннисиста со счётом 6:4. Во втором сете Маккензи также выиграл со счётом 6:4, а в третьем — со счётом 7:5.
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