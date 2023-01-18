Рыбакина не испытала проблем с Юван и вышла в третий круг Australian Open

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв 104-ю ракетку мира, словенскую теннисистку Каю Юван — 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 58 минут.

Рыбакина сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница два раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница противостояния Каролина Мухова (Чехия) — Даниэль Коллинз (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.