Рыбакина не испытала проблем с Юван и вышла в третий круг Australian Open

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв 104-ю ракетку мира, словенскую теннисистку Каю Юван — 6:2, 6:1.
Продолжительность матча составила 58 минут.
Рыбакина сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница два раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница противостояния Каролина Мухова (Чехия) — Даниэль Коллинз (США).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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