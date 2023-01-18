Елена Веснина объяснила вылет Дарьи Касаткиной с Australian Open в первом круге

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина объяснила ранний вылет Дарьи Касаткиной с Australian Open.

«Я безумно удивлена вылету Касаткиной. Первый круг для многих теннисисток является серьёзным психологическим барьером. К сожалению, Даша сегодня его не смога преодолеть. Но хочется поздравить Варю Грачёву. Она — большая молодец, просто умница. Для неё это важнейшая победа. Варя очень молодая перспективная девчонка. Теперь для неё открыт путь Касаткиной по сетке. Может добиться отличного результата на этом «Большом шлеме». Будем болеть и поддерживать Варю дальше», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Дарья Касаткина проиграла Варваре Грачёвой в первом круге турнира со счётом 6:1, 6:1.