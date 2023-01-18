Селиваненко: у Касаткиной не задалась игра. У такой неудачи не бывает одной причины
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на ранний вылет первой ракетки России Дарьи Касаткиной с Открытого чемпионата Австралии.
«При таком счёте сложно особо что-то комментировать. Очевидно, что игра у Даши сегодня не задалась. У любой подобной неудачи обычно не бывает какой-то одной причины — это всегда сочетание многих факторов. Но при этом надо отметить и Варвару, которая воспользовалась своим шансом и уверенно довела матч до победы», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Дарья Касаткина проиграла Варваре Грачёвой в первом круге турнира со счётом 6:1, 6:1. Во втором круге Грачёва сыграет с итальянкой Лукрецией Стефанини.
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