Стефанос Циципас обыграл Ринки Хидзикату во 2-м круге AO, отдав сопернику лишь пять геймов

Греческий теннисист Стефанос Циципас (четвёртая ракетка мира) обыграл австралийца Ринки Хидзикату (169-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.
Стефанос Циципас одержал победу со счётом 6:3, 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Хидзикаты три эйса, ни одной двойной ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из пяти. Циципас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти возможных.
В третьем круге Циципас встретится с победителем пары Таллон Грикспор (Нидерланды) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.
- 18 января 2023
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