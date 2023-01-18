Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас обыграл Ринки Хидзикату во 2-м круге AO, отдав сопернику лишь пять геймов

Стефанос Циципас обыграл Ринки Хидзикату во 2-м круге AO, отдав сопернику лишь пять геймов
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас (четвёртая ракетка мира) обыграл австралийца Ринки Хидзикату (169-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Стефанос Циципас одержал победу со счётом 6:3, 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Хидзикаты три эйса, ни одной двойной ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из пяти. Циципас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти возможных.

В третьем круге Циципас встретится с победителем пары Таллон Грикспор (Нидерланды) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2023, среда. 13:20 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		0 2    
             
Ринки Хидзиката
169
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023