В ФТР назвали Медведева очевидным претендентом на победу в Australian Open
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева на победу в Australian Open.
«Даниил сегодня одержал хорошую и уверенную победу над опытным соперником, играющим при своей аудитории. Есть ли у него шансы с такой игрой достичь титула на Australian Open? По уровню игры Даниил всегда один из очевидных претендентов на титулы на любом турнире, в котором он принимает участие», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Медведев обыграл австралийца Джона Миллмана (7:5, 6:2, 6:2) и вышел в третий круг открытого чемпионата Австралии. В первом круге Медведев одолел Маркоса Гирона из США (6:0, 6:1, 6:2).
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