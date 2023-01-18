В ФТР назвали Медведева очевидным претендентом на победу в Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева на победу в Australian Open.

«Даниил сегодня одержал хорошую и уверенную победу над опытным соперником, играющим при своей аудитории. Есть ли у него шансы с такой игрой достичь титула на Australian Open? По уровню игры Даниил всегда один из очевидных претендентов на титулы на любом турнире, в котором он принимает участие», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Медведев обыграл австралийца Джона Миллмана (7:5, 6:2, 6:2) и вышел в третий круг открытого чемпионата Австралии. В первом круге Медведев одолел Маркоса Гирона из США (6:0, 6:1, 6:2).