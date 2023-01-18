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Медведев: Миллман играл великолепно, счёт не отображает происходившее на корте

Медведев: Миллман играл великолепно, счёт не отображает происходившее на корте
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга Australian Open с Джоном Миллманом.

«Думаю, это был отличный матч. Счёт во втором и третьем раундах не отображает того, что происходило на корте. В первую очередь он смог сделать три брейка на моей подаче, что происходит не так уж часто. Немного разочарован своей игрой, но Миллман играл великолепно, так что Джону большое уважение.

Длинные розыгрыши? Думаю, это было трудно для нас обоих. Вначале я чувствовал усталость и думал: «Как я с этим справлюсь?», но потом я понял, что для него это тоже тяжело», — приводит слова Медведева пресс-служба Australian Open.

Медведев обыграл Миллмана со счётом 3:0 (7:5, 6:2, 6:2) и вышел в третий круг турнира.

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