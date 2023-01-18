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Шаповалов обыграл Дэниэла и вышел в третий круг Australian Open

Шаповалов обыграл Дэниэла и вышел в третий круг Australian Open
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Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл японца Таро Дэниэла в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 7:6(7:3), 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут.

Шаповалов сделал девять эйсов, допустил столько же двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. Его соперник два раза подал навылет, пять раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Шаповалова станет победитель противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Лоренцо Сонего (Италия). Их матч проходит в эти минуты.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2023, среда. 13:00 МСК
Таро Дэниэл
94
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 5    
6 		7 7 7    
             
Денис Шаповалов
22
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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