Шаповалов обыграл Дэниэла и вышел в третий круг Australian Open
Поделиться
Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл японца Таро Дэниэла в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 7:6(7:3), 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут.
Шаповалов сделал девять эйсов, допустил столько же двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. Его соперник два раза подал навылет, пять раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Шаповалова станет победитель противостояния Хуберт Хуркач (Польша) — Лоренцо Сонего (Италия). Их матч проходит в эти минуты.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.
Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2023, среда. 13:00 МСК
94
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 3
|5
|
|7 7
|7
22
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Комментарии
- 18 января 2023
-
16:03
-
15:57
-
15:49
-
15:35
-
15:27
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:55
-
14:45
-
14:37
-
14:20
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:40
-
13:27
-
13:14
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
11:50
-
11:49
-
11:32
-
11:20
-
11:11
-
10:51
-
10:45
Партнерский контент