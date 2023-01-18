Хачанов — о розыгрыше на 70 ударов: надеюсь, в следующем матче розыгрыши будут короче

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал розыгрыш на 70 ударов в матче второго круга Australian Open с Джейсоном Кублером.
Репортёр Australian Open сказал Хачанову, что в матче был почти побит рекорд турнира (71 удар). «Мне кажется, я помню, в каком матче был установлен рекорд. Это было в 2012 (матч проходил в 2013 году — прим. „Чемпионата“) году, я был юниором и смотрел оттуда [с трибун] игру Монфлис — Симон. Мы с тренером думали: „Что происходит? Они играют в теннис или в пинг-понг, что они делают?“. Сегодня мы почти побили рекорд, но это было действительно безумно. Надеюсь, в следующем матче я буду завершать розыгрыши немного быстрее», — сказал Хачанов.
Хачанов уступил Кублеру в розыгрыше из 70 ударов, но в итоге одержал победу в матче.
- 18 января 2023
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