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Стал известен соперник Даниила Медведева в третьем круге Australian Open

Стал известен соперник Даниила Медведева в третьем круге Australian Open
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Американский теннисист Себастьян Корда (31-я ракетка мира) обыграл японца Йосуке Ватануки (138-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Себастьян Корда одержал победу со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. На счету Ватануки шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 17. Корда 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми возможных.

Во втором круге Себастьян Корда сыграет с Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, победил австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул этот турнир.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2023, среда. 13:30 МСК
Себастьян Корда
31
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6    
2 		5 4    
             
Йосуке Ватануки
138
Япония
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
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