Гауфф: когда ты собираешься на турнир, ты должен быть готов победить лучших

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свой успех в матче с победительницей Открытого чемпионата США — 2021 британкой Эммой Радукану во втором круге Australian Open — 6:3, 7:6 (7:4).

«Я просто сказала себе держаться до конца. Думаю, что весь матч был отличным. Мы обе начали тяжело, но, учитывая обстоятельства, матч был по большей части хорошего качества. Предполагаю, что мы обе нервничали, поскольку это был ожидаемый матч с момента жеребьёвки.

Так что я рада, что матч получился хорошим. Когда ты собираешься на турнир, ты должен быть готов победить лучших. Конечно, хотелось бы, чтобы это было не во втором раунде, но что поделаешь? Рада, что мы обе хорошо справились с давлением. Респект Эмме, я знаю, что у неё была тяжёлая неделя в Окленде (британка получила травму лодыжки. — Прим. «Чемпионата»), и очень хорошо, что она смогла играть на этом уровне после такого, как я полагаю, пугающего момента», — приводит слова Гауфф официальный сайт Australian Open.