Касаткина — о проигрыше в матче с Грачёвой: перегорела и перенакрутила себя

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение в матче с Варварой Грачёвой в первом круге Australian Open.
«Я перегорела, потому что два дня провела в [теннисном] клубе, мне это оказалось не на руку. Для меня не очень хорошо вариться долго в таком состоянии. В следующий раз, надеюсь, подобную ситуацию встречу более достойно, чем сегодня.
Варя, конечно, подошла к матчу более сфокусированной. Ментально она подготовилась лучше. Она сразу повела 2:0, я проиграла два гейма с преимущества в два очка. Начало матча не задалось, а потом как по накатанной.
Каждое поражение чему-то учит. Это, надеюсь, научит лучше владеть собой в такие моменты. При этом я думала, что достаточно хорошо справлялась по ходу дня. Вчера я вообще хорошо себя чувствовала и была готова даже в час ночи выйти играть.
Сегодня точно так же в первую половину дня, но, видимо, к концу дня я просто перегорела и перенакрутила себя. Даже не знаю, как объяснить это чувство, с ним надо столкнуться, чтобы его понять. Спорт у нас сложный, ментальный. Сегодня не получилось, но надеюсь, что в следующий раз», — сказала Касаткина Sports.ru.
- 18 января 2023
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