Радукану: 13 дней назад я бы сделала то, чего мне не хватило сегодня

Победительница Открытого чемпионата США — 2021 британка Эмма Радукану прокомментировала поражение от американской теннисистки Кори Гауфф во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 3:6, 6:7 (4:7).

«13 дней назад я бы могла сделать то, чего мне не хватило сегодня — это, знаете ли, огромные усилия и самоотдача. Я бы сказала, что всё было против меня, и шансы на то, что я сыграю в этом турнире, были очень и очень низкими. Так что у меня было крайне ограниченное время для тренировок, и я думаю, что то, что я показала сегодня — это мой предел на данный момент», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Напомним, 5 января Радукану получила травму лодыжки и вынуждена была сняться с турнира в Окленде (Новая Зеландия). Её участие в Australian Open было под вопросом.