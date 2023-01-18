Австралийский болельщик, у которого отобрали флаг РФ, хочет прийти на матч с флагом Сербии

Австралийский болельщик русского происхождения Юджин Ротман хочет прийти на матч Australian Open c флагом Сербии, сообщает «РИА Новости».

Болельщик планирует принести флаг Сербии и перевернуть его, не нарушив правила посещения матчей. Цвета сербского флага расположены противоположно флагу России (красный, синий, белый). Ранее Ротман пронёс флаг РФ на игру между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Это вызвало недовольство со стороны украинского посла в Австралии и привело к запрету демонстрации флага России на турнире. Ротман также с флагом хотел отпраздновать победу Даниила Медведева во втором круге, но попытку пресекли стюарды.

Медведев обыграл Миллмана со счётом 3:0 и вышел в третий раунд турнира.