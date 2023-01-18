Даниил Медведев объяснил, зачем оголил бедро после победы во 2-м круге Australian Open

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев объяснил необычное празднование победы во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2023.

«Ну, я не уверен, что смогу [стать таким мускулистым]. Мне самому не нравится, как я делаю физические упражнения. Но я в состоянии поднять большой вес. Не собирался этого говорить, но если бы вы видели, сколько я поднимаю, то не поверили бы, что я это делаю. Вот так я развиваю мышцы. Я знаю это, поскольку теперь я бегаю быстрее на протяжении более долгого времени и травмируюсь реже, чем в начале карьеры.

Такова моя цель в работе с тренером по физподготовке. Мы усердно работаем в зале. Другое дело, что по моему телу этого не видно. Но так было всегда. Помню, когда мне было 16, я тренировался в России. В таком возрасте можно добиться физического развития мышц. Мой тогдашний тренер говорил: так, сделаем то-то и то-то. Мы провели четыре сессии в зале, потом я выпил протеиновые коктейли. Но ничего не было видно.

Я становлюсь сильнее. Я знаю это. Я могу поднимать более серьёзные тяжести. Но в зеркале ничего этого не вижу, ничего не меняется. Вот такой уж я. Но мне это нравится», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.