Медведев: скажем так, в 2022-м у меня сложились странные отношения с публикой в Австралии

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, считает ли себя обязанным что-то доказывать австралийской публике. В прошлом году Медведев в пылу эмоций сказал, что у некоторых из них «низкий IQ».

«Публике — возможно, да. В прошлом году с ней у меня сложились странные отношения, скажем так. Но по крайней мере я легко забываю такое. Я рад быть здесь в этом году. Сыграл только два матча. Сегодня играл с австралийцем, и атмосфера была классная. Понятно, что его больше поддерживали, но здорово играть на таких аренах, как «Маргарет Корт» и «Род Лэйвер». Не знаю, надо ли мне что-то доказывать. Но надеюсь, что всё будет хорошо, как вот сейчас», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.