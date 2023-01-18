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Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 3-го игрового дня, Австралиан Опен

Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 3-го игрового дня
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Сегодня, 18 января, состоялся третий игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в женской сетке соревнований.

Australian Open. Женщины. Результаты второго третьего дня

  • Диана Шнайдер (Россия, Q) – Мария Саккари (Греция, 6) – 6:3, 5:7, 3:6.
  • Ига Свёнтек (Польша, 1) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:2, 6:3.
  • Джессика Пегула (США, 3) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 7:6 (7:5).
  • Дарья Касаткина (Россия, 8) – Варвара Грачёва (Россия) – 1:6, 1:6.
  • Слоан Стивенс (США) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:7 (2:7), 4:6.
  • Надия Подороска (Аргентина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:1, 6:0.
  • Эмма Радукану (Великобритания) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 6:7 (4:7).
  • Елена Рыбакина (Казахстан) – Кая Юван (Словения) – 6:2, 6:1.
  • Кристина Бушкэ (Испания, Q) – Бьянка Андрееску (Канада) – 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.
Australian Open, женщины, турнирная сетка
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