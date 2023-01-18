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Australian Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня, Австралиан Опен

Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 19 января, стартует четвёртый игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у женщин.

  • Тэйлор Таунсенд (США, WC) – Екатерина Александрова (Россия, 19) – 3:00.
  • Арина Соболенко (Беларусь, 5) – Шелби Роджерс (США) – 3:00.
  • Вероника Кудерметова (Россия,9) – Кэти Волынец (США, Q) – 3:00.
  • Лейла Фернандес (Канада) – Каролин Гарсия (Франция, 4) – приблизительно в 6:30.
  • Юлия Путинцева (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия, 30) – приблизительно в 7:00.
  • Донна Векич (Хорватия) – Людмила Самсонова (Россия, 18) – приблизительно в 7:00 мск.
  • Нурия Парризас-Диас (Испания) – Анастасия Потапова (Россия) – приблизительно в 8:30.
  • Варвара Грачёва (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия, Q) – приблизительно в 9:00.

Полное расписание доступно здесь.

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