Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 19 января, стартует четвёртый игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у женщин.

Тэйлор Таунсенд (США, WC) – Екатерина Александрова (Россия, 19) – 3:00.

Арина Соболенко (Беларусь, 5) – Шелби Роджерс (США) – 3:00.

Вероника Кудерметова (Россия,9) – Кэти Волынец (США, Q) – 3:00.

Лейла Фернандес (Канада) – Каролин Гарсия (Франция, 4) – приблизительно в 6:30.

Юлия Путинцева (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия, 30) – приблизительно в 7:00.

Донна Векич (Хорватия) – Людмила Самсонова (Россия, 18) – приблизительно в 7:00 мск.

Нурия Парризас-Диас (Испания) – Анастасия Потапова (Россия) – приблизительно в 8:30.

Варвара Грачёва (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия, Q) – приблизительно в 9:00.

Полное расписание доступно здесь.