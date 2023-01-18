Видеообзор убедительной победы Даниила Медведева во втором круге Australian Open — 2023

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Во втором раунде Медведев (7) со счётом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл австралийца Джона Миллмана (WC). Встреча продлилась 2 часа 19 минут. На счету Даниила девять эйсов, две двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 13. Миллман ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

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За выход в 1/8 финала Медведев сразится с 30-й ракеткой мира, американцем Себастьяном Кордой (29). Примечательно, что на старте сезона Корда дошёл до финала турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия), где проиграл сербу Новаку Джоковичу.