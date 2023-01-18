Тиафо: сказал Макдональду, что он может присоединиться к трём братанам, обыгравшим Надаля

17-я ракетка мира, американский теннисист Фрэнсис Тиафо отреагировал на то, что его соотечественник Маккензи Макдональд обыграл действующего чемпиона испанца Рафаэля Надаля во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2023.

«Состояние Рафы в последнее время вызывало вопросы. Я сказал Макки: «Слушай, ты можешь присоединиться к трём братанам, ну, знаешь, ко мне, Фритцу и Томми Полу. Мы все его обыгрывали. Не знаю, хочешь ли ты в клуб». Ещё я сказал: «Сегодня у тебя будет шанс победить. Ты сможешь». Видя его эмоции, я рад за Макки. Победа над величайшим не даётся легко. Есть что в один прекрасный день рассказать внукам, нужно порадоваться за этого парня.

Но если говорить эгоистично, то да, я бы с удовольствием ещё раз сыграл с Надалем, потому что победа в Нью-Йорке точно изменила мою жизнь. Но, с другой стороны, я рад за Макки, надеюсь, он пройдёт дальше и мы встретимся в четвёртом круге. Так что в каком-то смысле это победа для обоих», — сказал Тиафо на пресс-конференции в Мельбурне.