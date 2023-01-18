Феликс Оже-Альяссим раскритиковал качество мячей на AO. Ранее ими был недоволен Надаль

Седьмая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пожаловался на качество мячей на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
Это произошло во время матча второго круга. Оже-Альяссим встречался с представителем Словакии Алексом Молчаном. Феликс обратился к судье на вышке, когда уступал 0:2 по сетам.
«Я никогда на это не жалуюсь, но мячи не прыгают. Это безумие. Понимаю, что вы ничего не можете сделать. Не знаю, может, это плохая партия, но… Ужасно. Я стучу мячом перед подачей и чувствую. Никогда такого не видел», — сказал Оже-Альяссим во время матча.
Отметим, что данные проблемы не помешали канадцу выйти в третий круг турнира. Оже-Альяссим одержал победу со счётом 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Ранее качество мячей на Australian Open — 2023 раскритиковал 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль. Он проиграл во втором раунде.
- 18 января 2023
-
22:10
-
21:58
-
21:50
-
21:21
-
20:47
-
20:33
-
20:12
-
19:15
-
18:40
-
18:21
-
18:10
-
17:58
-
17:39
-
17:05
-
17:00
-
16:54
-
16:38
-
16:26
-
16:03
-
15:57
-
15:49
-
15:35
-
15:27
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:55
-
14:45
-
14:37
-
14:20
-
14:00
-
13:51
-
13:43