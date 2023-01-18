Феликс Оже-Альяссим раскритиковал качество мячей на AO. Ранее ими был недоволен Надаль

Седьмая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пожаловался на качество мячей на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Это произошло во время матча второго круга. Оже-Альяссим встречался с представителем Словакии Алексом Молчаном. Феликс обратился к судье на вышке, когда уступал 0:2 по сетам.

«Я никогда на это не жалуюсь, но мячи не прыгают. Это безумие. Понимаю, что вы ничего не можете сделать. Не знаю, может, это плохая партия, но… Ужасно. Я стучу мячом перед подачей и чувствую. Никогда такого не видел», — сказал Оже-Альяссим во время матча.

Отметим, что данные проблемы не помешали канадцу выйти в третий круг турнира. Оже-Альяссим одержал победу со счётом 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Ранее качество мячей на Australian Open — 2023 раскритиковал 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль. Он проиграл во втором раунде.