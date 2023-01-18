Ольховский: теннис Надаля в первом круге не предвещал чего-то такого хорошего

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о раннем вылете действующего чемпиона испанца Рафаэля Надаля с Australian Open — 2023. Надаль со счётом 4:6, 4:6, 5:7 проиграл американцу Маккензи Макдональду.
«Вылет Надаля не удивил. Теннис, который он показывал в первом круге, не предвещал чего-то такого хорошего. В то же время думаешь, что Надаль — боец, который будет улучшать качество тенниса от круга к кругу.
Он получил травму по ходу поединка во втором сете. Надаль сейчас не в идеальных теннисных кондициях, а ещё без физики, и плюс с травмой — здесь тяжело показать какой-то результат.
Завершение карьеры? Это его ощущения. Если ты физически не тянешь, то тяжело выступать на высоком уровне. Можно пытаться, но если тело не позволяет, то как ты будешь конкурировать с теннисистами? Наверное, поэтому он и задумывается об окончании карьеры. Он понимает, что травм слишком много, а движение по корту уже не то», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.
- 18 января 2023
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