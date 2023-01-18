Анна Дмитриева оценила победу Даниила Медведева во втором круге Australian Open — 2023

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила победу Даниила Медведева во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2023. Медведев со счётом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл австралийца Джона Миллмана.

«В первом сете Медведев и Миллман играли наравне. Видимо, Даниил до конца ещё не вошёл в игру — были ошибки и долгие розыгрыши. Было такое ощущение, что австралиец ни в чём не уступает. Но в нужный момент, как и полагается чемпионам, Медведев находил варианты для выигрыша. Игра во втором и третьем сете — это демонстрация превосходства российского теннисиста. Он почувствовал себя уверенно и спокойно. Показывал привычную игру: стабильно чувствовал себя на задней линии, да и пытался играть остро», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.