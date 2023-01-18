Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер вместе с Дуа Липой и Пенелопой Крус станет ведущим Met Gala — 2023

Роджер Федерер вместе с Дуа Липой и Пенелопой Крус станет ведущим Met Gala — 2023
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер выбран в качестве ведущих одного из ярких светских событий мира Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма.

Вместе с Федерером обязанности распорядителей будут выполнять актрисы Михаэла Коэл и Пенелопа Крус, певица Дуа Липа, а также главный редактор американского Vogue и давняя подруга швейцарца Анна Винтур.

Отметим, что в 2023 году Met Gala пройдёт 1 мая и будет посвящено немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, который ушёл из жизни в 2019 году.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.

«Предъявите членский билет!» Как Роджера Федерера не пустили на Уимблдон «Предъявите членский билет!» Как Роджера Федерера не пустили на Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023