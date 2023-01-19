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Бориса Беккера растрогали слёзы жены Рафаэля Надаля на Australian Open

Бориса Беккера растрогали слёзы жены Рафаэля Надаля на Australian Open
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о драматичном выступлении 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Напомним, действующий чемпион Надаль сенсационно проиграл американцу Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 4:6, 5:7. По ходу матча он травмировался.

«Это душераздирающие кадры с госпожой Надаль, которая знает мужа лучше, чем кто-либо другой. Она знает, что Рафа ничуть не притворяется. Наверное, он лучший боец, лучший спортсмен, который когда-либо был в нашем виде спорта. Он доиграет до конца, даже если ему придётся опуститься на колени, а затем будет долго прощаться со своими фанатами в Мельбурне. Для меня это очевидный знак», — приводит слова Беккера Eurosport.

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