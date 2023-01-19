Беккер — о выступлении Надаля на AO: в прямом эфире мы наблюдали смену поколений
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о будущем 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.
Напомним, действующий чемпион Надаль сенсационно проиграл американцу Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 4:6, 5:7 во втором круге Australian Open. По ходу матча он травмировался.
«Мы давно говорим о смене поколений – прямо сейчас наблюдаем за ней в прямом эфире. Роджер Федерер больше не играет, а теперь – возле фамилии Надаля много вопросительных знаков. Я думаю, он снова захочет сыграть в Париже. Но я не знаю, поедет ли он снова в Австралию. Вот почему мы должны чествовать его, пока он у нас есть», — приводит слова Беккера Eurosport.
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