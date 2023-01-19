Кудерметова завершила выступления на Australian Open, уступив Волынец в трёх сетах
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена» состоялся матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2023, в котором сошлись 25-летняя россиянка Вероника Кудерметова (9-й номер рейтинга) и 21-летняя представительница США Кэти Волынец (113-я ракетка мира).
Встреча завершилась победой Кэти Волынец – 6:4, 2:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.
На счету Кудерметовой четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и четыре из десяти (40%) реализованных брейк-пойнта. У её оппонентки – 0 эйсов, две двойные ошибки и пять из 11 (45%) реализованных брейк-пойнтов.
В 3-м круге соревнований Волынец сыграет с победительницей противостояния Чжан Шуай (Китай) – Петра Мартич (Хорватия).
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