Рублёв выругался при подаче Руусувуори на сет в 3-й партии и поспорил с арбитром

В эти минуты продолжается матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором российский теннисист Андрей Рублёв играет с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.
Первый сет закончился победой российского теннисиста со счётом 6:2. Во втором сете матч россиянин обыграл соперника со счётом 6:4.
В третьем сете на подаче Руусувуори на сет Рублёв выругался, после чего получил замечание и пошёл спорить с арбитром. После этого он взял подачу соперника, всё дошло до тай-брейка, но его он проиграл и матч перешёл в четвёртый сет.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул этот турнир.
Следить за продолжением матча Рублёв — Руусувуори вы можете в нашей текстовой трансляции.
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