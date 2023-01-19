Рублёв выругался при подаче Руусувуори на сет в 3-й партии и поспорил с арбитром

В эти минуты продолжается матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором российский теннисист Андрей Рублёв играет с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.



Первый сет закончился победой российского теннисиста со счётом 6:2. Во втором сете матч россиянин обыграл соперника со счётом 6:4.



В третьем сете на подаче Руусувуори на сет Рублёв выругался, после чего получил замечание и пошёл спорить с арбитром. После этого он взял подачу соперника, всё дошло до тай-брейка, но его он проиграл и матч перешёл в четвёртый сет.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул этот турнир.

Следить за продолжением матча Рублёв — Руусувуори вы можете в нашей текстовой трансляции.