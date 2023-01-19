Андрей Рублёв переиграл Эмиля Руусувуори в матче 2-го круга Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над финским игроком Эмилем Руусувуори в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.
Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Россиянин выполнил 16 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16. На счету Руусувуори девять эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.
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