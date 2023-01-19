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Андрей Рублёв переиграл Эмиля Руусувуори в матче 2-го круга Australian Open

Андрей Рублёв переиграл Эмиля Руусувуори в матче 2-го круга Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над финским игроком Эмилем Руусувуори в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.

Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Россиянин выполнил 16 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16. На счету Руусувуори девять эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 05:10 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 2 6  
2 		4 7 7 3  
             
Эмиль Руусувуори
46
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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