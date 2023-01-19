«Интер» выиграл Суперкубок Италии, сенсационный вылет Кудерметовой с AO. Главное к утру

«Интер» стал обладателем Суперкубка Италии, разгромив «Милан», девятая ракетка мира Вероника Кудерметова проиграла американке Кэти Волынец уже во втором круге Australian Open, НХЛ опубликовала заявление по поводу ситуации с российским защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым.