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«Интер» выиграл Суперкубок Италии, сенсационный вылет Кудерметовой с AO. Главное к утру

«Интер» выиграл Суперкубок Италии, сенсационный вылет Кудерметовой с AO. Главное к утру
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«Интер» стал обладателем Суперкубка Италии, разгромив «Милан», девятая ракетка мира Вероника Кудерметова проиграла американке Кэти Волынец уже во втором круге Australian Open, НХЛ опубликовала заявление по поводу ситуации с российским защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым.

  1. «Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии.
  2. Кудерметова завершила выступления на Australian Open, уступив Волынец в трёх сетах.
  3. НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым.
  4. «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть в гостях «Кристал Пэлас», пропустив на 90+1-й минуте.
  5. «Спартак» объявил о расторжении контракта с Мевлей.
  6. Касаткина разгромно проиграла Грачёвой в матче первого круга Australian Open.
  7. Надаль сенсационно уступил Макдональду во втором круге Australian Open.
  8. Blick: Ян Зоммер перешёл в «Баварию».
  9. Романо: «Барселона» и «Атлетико» договорились по трансферу Мемфиса Депая.
  10. Медведев обыграл Миллмана и вышел в третий круг Australian Open.
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