«Интер» выиграл Суперкубок Италии, сенсационный вылет Кудерметовой с AO. Главное к утру
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«Интер» стал обладателем Суперкубка Италии, разгромив «Милан», девятая ракетка мира Вероника Кудерметова проиграла американке Кэти Волынец уже во втором круге Australian Open, НХЛ опубликовала заявление по поводу ситуации с российским защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым.
- «Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии.
- Кудерметова завершила выступления на Australian Open, уступив Волынец в трёх сетах.
- НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым.
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