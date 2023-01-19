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Рублёв заявил, что Эванс является одним из самых умных игроков в ATP-туре

Рублёв заявил, что Эванс является одним из самых умных игроков в ATP-туре
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём предстоящем сопернике по матчу третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису британце Даниэле Эвансе.

«Я смеюсь, так как не знаю, сколько раз меня об этом спрашивали. Может, уже несколько тысяч? Я считаю, Эванс – один из самых умных теннисистов в туре. В последнем матче он обыграл меня в двух сетах, так что просто точно не будет», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, что сегодня, 19 января, россиянин обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори в матче второго круга австралийского мэйджора. Игра завершилась победой Рублёва со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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