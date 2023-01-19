Надаль раскрыл характер травмы, полученной на AO. Испанец пропустит от 6 до 8 недель
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль раскрыл характер травмы, полученной во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.
«Добрый день. Я провёл медицинское обследование после вчерашнего поражения. МРТ показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Меня ожидает спортивный отдых и противовоспалительная физиотерапия. Нормальное время восстановления – от шести до восьми недель», — написал Надаль в своих социальных сетях.
Надаль проиграл со счётом 4:6, 4:6, 5:7. На прошлом розыгрыше Australian Open Надаль завоевал титул, в финале одержав волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
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