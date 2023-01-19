Джокович без тейпа на бедре провёл разминку перед вторым кругом Australian Open

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл разминку перед вторым кругом Australian Open.



В сети появились фотографии с корта, на которых видно, что Джокович готовится к матчу без тейпа на левом бедре, с которым играл в матче первого круга Australian Open против испанца Роберто Карбальес-Баэны. Игра завершилась уверенной победой сербского теннисиста — 6:3, 6:4, 6:0.

Травму бедра Джокович получил во время хардового турнира в Аделаиде (Австралия), в котором, несмотря ни на что, ему удалось одержать победу.

В рамках второго круга Australian Open соперником Джоковича станет француз Энзо Куако (Франция). Матч начнётся сегодня, 19 января, после 11 часов по московскому времени на арене Рода Лэйвера.