Эванс — о предстоящей игре с Рублёвым: планирую выбить его из колеи

27-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс высказался о предстоящей игре против россиянина Андрея Рублёва в матче третьего круга Australian Open.



«Я никогда не играл с ним на «Большом шлеме», так что это немного другое. Жду с нетерпением. Хочется играть такие матчи. Да, я приехал сюда с мыслью выйти в третий круг, в который меня должен привести мой посев. Впереди матч, который я могу выиграть, но он будет очень сложным. Да, жду с нетерпением. Будет очень весело. Конечно, я планирую выбить его из колеи своей игрой, и в последние несколько раз у меня это неплохо получалось. Посмотрим, как он отреагирует. Я уверен, что у него будет другой план», — сказал Эванс на пресс-конференции.

В завершившемся сегодня матче второго круга австралийского мэйджора Рублёв обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Игра завершилась победой россиянина со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

Матч третьего круга Australian Open между Рублёвым и Эвансом состоится 20 января после 3:00 по московскому времени.