Анастасия Потапова во втором круге проиграла 75-й ракетке мира и покинула Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-я ракетка мира) проиграла испанке Нурии Парризас-Диас (75-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.



Парризас-Диас одержала победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Потаповой два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Парризас-Диас два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных.



Во втором круге Парризас-Диас встретится с хорваткой Донной Векич. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.