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Анастасия Потапова во втором круге проиграла 75-й ракетке мира и покинула Australian Open

Анастасия Потапова во втором круге проиграла 75-й ракетке мира и покинула Australian Open
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Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-я ракетка мира) проиграла испанке Нурии Парризас-Диас (75-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Парризас-Диас одержала победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Потаповой два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Парризас-Диас два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 возможных.

Во втором круге Парризас-Диас встретится с хорваткой Донной Векич. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Australian Open (ж). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 08:50 МСК
Нурия Парризас-Диас
75
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Анастасия Потапова
44
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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