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Братья Циципас вышли во второй круг парного разряда Australian Open

Братья Циципас вышли во второй круг парного разряда Australian Open
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Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и его младший брат Петрос Циципас вышли во второй круг парного хардового турнира Australian Open. В матче первого круга они одержали победу над парой Рамкумар Раманатан (Индия)/Мигель-Анхель Рейес-Варела (Мексика).

Игра завершилась со счётом 6:3, 5:7, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Циципасов пять эйсов и пять двойных ошибок. Раманатана и Рейес-Варела четыре раза подали навылет, допустив три двойные ошибки.

Впервые братья Циципас сыграли вместе в 2016 году и вышли в финал парного турнира ITF. В матче второго круга Australian Open они встретятся с парой Весли Колхоф (Нидерланды) — Нил Скупски (Великобритания).

Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующими победителями турнира в парном разряде являются австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис.

Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
19 января 2023, четверг. 07:40 МСК
Рамкумар Раманатан
Индия
Рамкумар Раманатан
Мигель-Анхель Рейес-Варела
Мексика
Мигель-Анхель Рейес-Варела
Р. Раманатан М. Рейес-Варела
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Петрос Циципас
Греция
Петрос Циципас
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
П. Циципас С. Циципас
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