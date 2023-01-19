Андрей Рублёв — о победе над Руусувуори: рад, что смог показать отличный уровень

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над финским игроком Эмилем Руусувуори в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3.

«Во время матчей первого круга было очень жарко, а сегодня было очень ветрено. В таких условиях тяжело играть против таких игроков, как Эмиль, которые бьют по мячу очень сильно и чётко… Я рад, что смог показать отличный уровень, независимо от условий.



Я очень хорошо начал. Доминировал, очень хорошо бил по мячу. Это позволило мне выиграть сразу два сета. Потом я немного потерял концентрацию, а Эмиль, напротив, стал играть немного лучше, стабильнее, жёстче. В четвёртом сете я показал хороший теннис и смог победить», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.