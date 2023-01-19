Арина Соболенко прокомментировала уверенную победу во втором круге Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Она обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:1.
«Это был отличный матч. Сложный соперник, и я очень счастлива, что смогла закончить эту игру за два сета. Да, всё началось не очень хорошо, но потом нашла свой ритм – и да (смеётся)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В следующем круге Соболенко сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.
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