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Арина Соболенко прокомментировала уверенную победу во втором круге Australian Open

Арина Соболенко прокомментировала уверенную победу во втором круге Australian Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Она обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:1.

«Это был отличный матч. Сложный соперник, и я очень счастлива, что смогла закончить эту игру за два сета. Да, всё началось не очень хорошо, но потом нашла свой ритм – и да (смеётся)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В следующем круге Соболенко сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.

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