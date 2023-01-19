Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина без проблем вышли во второй круг Australian Open
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной одержали победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Теннисистки обыграли пару Елена Остапенко (Латвия)/Людмила Киченок (Украина).
Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Остапенко и Киченок один эйс, три двойные ошибки и реализованный единственный брейк-пойнт. Павлюченкова и Рыбакина четыре раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина встретятся с парой Алекса Гуарачи (Чили)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй).
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