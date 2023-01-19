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Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина без проблем вышли во второй круг Australian Open

Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина без проблем вышли во второй круг Australian Open
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной одержали победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Теннисистки обыграли пару Елена Остапенко (Латвия)/Людмила Киченок (Украина).

Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Остапенко и Киченок один эйс, три двойные ошибки и реализованный единственный брейк-пойнт. Павлюченкова и Рыбакина четыре раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина встретятся с парой Алекса Гуарачи (Чили)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй).

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
19 января 2023, четверг. 09:25 МСК
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Л. Киченок Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
А. Павлюченкова Е. Рыбакина
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