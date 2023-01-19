«Господи, я всё перепробовала». Соболенко рассказала, как справлялась с двойными ошибками

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) рассказала, как она справлялась с проблемой частых двойных ошибок.

«Я много работала над подачей. Очень много. Вы не представляете, как много. Сейчас я очень счастлива, что сейчас всё работает (смеётся и стучит по дереву). Господи, я всё перепробовала, чтобы избавиться от двойных ошибок. Весь год мы пробовали разное – психология, техника, дыхание. Я смотрела много видео своей подачи. К концу года мы нашли специалиста, который помог.

На кого я смотрела, когда ставила подачу? Честно говоря, я ни на кого не смотрела. Я просто била по мячу так сильно, как только могла, и надеюсь, что однажды начну чётко попадать (смеётся).



Я всегда была агрессивным игроком, и я всегда, особенно в детстве, хотела легко справляться со своей подачей. Наверное, поэтому это моё оружие. С возрастом я много работала над подачей. Отвечая на ваш вопрос, я скажу, что ни на кого не смотрела, но мне, конечно, нравилось, как Серена доминировала на своей подаче», — сказала Соболенко на пресс-конференции.