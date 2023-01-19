Каролин Гарсия обыграла Лейлу Фернандес и вышла в третий круг Australian Open
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Французская теннисистка Каролин Гарсия (четвёртая ракетка мира) обыграла канадку Лейлу Фернандес (40-я ракетка мира) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Каролин Гарсия одержала победу со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. На счету Фернандес ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнт из девяти. Гарсия 11 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных.
Во втором круге Гарсия встретится с немкой Лаурой Зигемунд. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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